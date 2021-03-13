CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın son beş yılda 13 milyon 925 bin 310 kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 455 milyon 278 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Tutdere, Bakan Ersoy'a, Ayasofya Camisi’ne son 5 yılda tarihleri arasında turistik amaçla gelen ziyaretçi sayısını, elde edilen gelir miktarını ve tapu kayıtlarındaki vasfı ve tescil tarihini sordu.

Kültür ve Turizm Bakan Ersoy da CHP'li Tutdere'ye verdiği yanıtta, Ayasofya Camisi Müzesi’ni son beş yılda (2015 - 2020 Ocak -10 Temmuz) tarihleri arasında toplam 13 milyon 925 bin 310 kişi ziyaret ettiğini ifade etti. Bakan Ersoy, bu sürede Ayasofya'dan toplam 455 milyon 278 bin 568 lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Ayasofya Camisi'nin tapu kayıt ve tescili ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"İstanbul, Fatih ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 57 ada, 7 parselde yer alan Ayasofya Camisi’ne yönelik yapılan arşiv incelemesinde, yapının Eski Eserleri Koruma Encümeni tarafından 1934 tarihinde 'eski eser' olarak kayıt altına alındığı görülmüştür.

Ayasofya Camisi, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26 Ocak 2005 tarih ve 405 sayılı kararı ile korunması gerekli anıt eser olarak tescil edilmiştir. Tapu kayıtlarında vasfı; 'Türbe, Akaret ve Muvakkithane ve Medreseyi Müştemil Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olup, tapuya tescil tarihi 19 Kasım 1936’dır." (ANKA)