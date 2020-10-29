T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayasofya'nın kedisi Gli'den üzücü haber

Hastalandığı için tedavi altına alınan Gli'nin durumu kötüye gidiyor

29 Ekim 2020 22:49

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli'nin bölgede artan yoğunluk nedeniyle strese girip hastalandığı öğrenildi. Gli'nin tedavi altında olduğu ancak durumunun kötü olduğu açıklandı.

ETİKETLER

ayasofyagligli instagramayasofya kediayasofyanın kedisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24