İbadete açılan Ayasofya’nın güvenlik kamerası ihalesi eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu’nun çocuklarının şirketine verildi. Hazıroğlu’nun çocuklarına 850 bin TL ödendi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü 14 Ekim 2021 tarihinde “İstanbul-Fatih Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi-Kamera Sistemleri Revizyon İşi” başlığıyla bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin 850 bin TL teklif veren DMS Dizayn Mağazacılık Satış ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne verildiği açıklandı.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, yüz binlerce liralık ihaleyi alan şirket, Didem Nur Hazıroğlu ile Mehmet Emin Hazıroğlu ortaklığında 2018 yılında kuruldu. Didem Nur ve Mehmet Emin Hazıroğlu aynı zamanda da eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve eski İBB Meclis Üyesi olan Murat Hazıroğlu’nun çocukları.

BirGün’ün ulaştığı şirket ortağı Didem Nur Hazıroğlu, Ayasofya’nın güvenlik kamerası ihalesini aldığını ve eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Hazıroğlu’nun kızı olduğunu doğruladı. Didem Nur Hazıroğlu, "Bu sizi ilgilendiren bir durum değil" ifadelerini kullanarak bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Ayasofya’nın ihalesini alan DMS Dizayn Mağazacılık Satış ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kamudan 2020 ile 2021 yıllarında toplam 4 milyon 270 bin TL değerinde dört ayrı ihale aldı. Şirket, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 2 milyon 915 bin TL ihale alırken AKP'li Üsküdar Belediyesi’nden ise toplam 505 bin TL değerinde “Çoklu şarj kablosu ile usb bellek alımı” ihalesi aldı.