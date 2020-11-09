Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin iptali için dava açıldı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra müzeden camiye dönüştürülmesi yargıya taşındı.

Türkiye vatandaşı bir grup Ortodoks, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ayasofya’nın ibadete açılmasının, Türkiye’nin taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi İle Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Sözleşmesine aykırı olduğu da ifade edildi.

Dava dilekçesinde, "Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks azınlığın hakları ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep ediyoruz" denildi.

Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz 2020'de iptal etmişti.

Danıştay’ın kararının ardından, Ayasofya, Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, ilk namaz 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı.