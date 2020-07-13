Ayasofya müzesi ihalesini kazanan İsviçreli şirketin 7 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı

Müzeyken Ayasofya’nın işletme ihalesini kazanan İsviçreli şirketi SICPA’nın sözleşme gereği 7 yıl daha süresinin bulunduğunu bulunduğu ortaya çıktı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre Ayasofya’ya yabancı turistlerin giriş ücreti geçtiğimiz aylarda yapılan zamla 100 TL’ye çıktı. Müzenin yıllık cirosunun bu zam sonrasında 400 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyordu. 2018 yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 54 müze ve ören yerinin 9 yıl boyunca işletmesi için yapılan ihaleyi 3.9 milyar dolarlık teklifle İsviçreli SICPA şirketi kazanmıştı.

Ekonomist Cem Başlevent, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, devletin sözleşme süresinden önce kapanan Atatürk Havalimanı gibi Ayasofya'da da tazminat ödeyeceği yorumunda bulundu.

CÜNEYD ZAPSU ŞİRKETLER GRUBU'NUN BU HABER İÇİN İLETTİĞİ TEKZİP:

(Tekzipte isimleri geçen kişiler haberden çıkartılmıştır.)

"DÜZELTME TALEBİMİZDİR

10 Temmuz 2020 itibariyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanıma açılması üzerine yapılan haberlerin içeriğinde yer alan müvekkilimiz Hasan Cüneyd Zapsu ve grup şirketlerinde yöneticilik yapan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun; Ayasofya'nın müze olarak işletmesini yürüten İsviçre merkezli SICPA şirketi ve şirketin Türkiye temsilciliği ile hiçbir ortaklığı ve organik bağı geçmişte bulunmamış, bugün de bulunmamaktadır.

Ayasofya'nın müze olarak işletilmesi ve SICPA şirketi hakkında oluşturulan haberlerden müvekkillerimizin isimlerinin çıkarılmasını ve düzeltme yapılmasını rica eder; düzeltme yapılmadığı takdirde yapılan asılsız haberlerle ilgili gerekli hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz."