T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ayasofya eriyor...

Tazyikli suyla yıkanan Ayasofya Camii’nin, bazı bölümlerinin zarar gördüğü öğrenildi.

18 Aralık 2010 02:00

 T24 - Tazyikli suyla yıkanan Ayasofya Camii’nin, bazı bölümlerinin zarar gördüğü öğrenildi.
 
Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü'ne, müzenin batı cephesine ilişkin “malzeme analiz raporu” için başvurdu.

Uzmanlar, Ayasofya'nın çeşitli bölümlerinden örnekler aldı. Numuneler, Türkiye'de sadece İstanbul Büyükşehir'in 'Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarında' bulunan cihazlarla incelendi.

Cephenin ne kadar kirli olup olmadığı, temizlik gerektirip gerektirmediği, hangi malzemenin kullanıldığı araştırıldı. Sonuçlar rapor haline getirilip Röleve Anıtlar Müdürlüğü'ne gönderildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24