Ayasofya eriyor...

T24 - Tazyikli suyla yıkanan Ayasofya Camii’nin, bazı bölümlerinin zarar gördüğü öğrenildi.



Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü'ne, müzenin batı cephesine ilişkin “malzeme analiz raporu” için başvurdu.

Uzmanlar, Ayasofya'nın çeşitli bölümlerinden örnekler aldı. Numuneler, Türkiye'de sadece İstanbul Büyükşehir'in 'Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarında' bulunan cihazlarla incelendi.

Cephenin ne kadar kirli olup olmadığı, temizlik gerektirip gerektirmediği, hangi malzemenin kullanıldığı araştırıldı. Sonuçlar rapor haline getirilip Röleve Anıtlar Müdürlüğü'ne gönderildi.





