Covid-19 testi pozitif çıkan atv Haber Koordinatörü, 'Ayasofya' iddiasını yalanladı

atv Haber Koordinatörü Murat Gener’in Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Gener, Ayasofya'daki cuma namazına gittiği yönündeki haberleri ise yalanladı.

Test sonucunun pozitif çıktığının basına yansımasının ardından Murat Gener, sosyal medya hesabından, Ayasofya'daki cuma namazına gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Gener, "Keşke arasalardı. onlara da, 'o sırada ateşler içinde evde ambulans bekliyordum' derdim" diye yazdı.

Medyaradar'ın haberine göre, olay sonrası Gener’le birlikte toplantıya giren editörler ve bir kısım personel kendilerini evde karantinaya aldı.