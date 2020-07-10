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Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

10 Temmuz 2020 21:21

Danıştay 10. Dairesi'nin bugün verdiği kararla Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla "Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Ayasofya'ya giriş ücretlerinin kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğan, Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacağına ilişkin ise, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

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