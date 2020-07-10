Ayasofya'da ilk ezan heyecanı; vatandaşlar videoya çekti

Danıştay'ın Ayasofya'ya ilişkin kararın bugün verileceğinin bildirilmesinin ardından medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını burada karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları ile 'Allahuekber' sloganları atan vatandaşlar, zaman zaman Ayasofya ile özçekim yaptı. Ayrıca, Sultanahmet Camii ile Ayasofya'dan okunan ezan vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi.

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