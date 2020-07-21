Ayasofya’da hazırlıklar sürüyor: Fresklere yelken perde, mozaikler için iki kat keçe...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ziyaret ettiği ve cuma günü büyük bir katılımla ilk namazın kılınacağı Ayasofya’da hazırlıklar devam ediyor. Cuma namazı için yapılan hazırlıkların da detayları netleşmeye başladı. Freskleri kapatmak için kullanılacak perde sisteminde tek bir çivi dahi çakılmayacağı, elektronik raylı sistem kullanılacağını ifade ederken, halı serilmeden önce mozaiklerin zarar görmemesi için de iki kat keçe konulduğu öğrenildi.

Ayasofya'da Koronavirüs önlemleriyle kılınacak cuma namazına Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, AKP MYK ve MKYK üyelerinin de katılması planlanıyor. Cuma namazı sırasında kadınların da ibadet etmeleri için ayrı bir alan düzenleniyor. Şehit anneleri ve bazı Müslüman misyon şeflerinin eşlerinin de Ayasofya’da olması bekleniyor.

Perde sisteminin detayları

Fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak perde sisteminin de detayları belli olmaya başladı. Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı. Yetkililer, sistem kurulurken bir çivi bile çakılmayacağını belirtiyor. Buna göre, ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.

İki kat keçe

Müezzin mahfilinin önünde kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık “omphalion” döşeme mozaiği ise cami için yere serilecek halının altında kalacak. Ancak mozaiğin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacak. Müze döneminden kalan restorasyon için kurulmuş iskele de perdeyle kapatılacak ve üzerinde hat sanatından örnekler sergilenecek.

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