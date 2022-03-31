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Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak

İlk namazı Ali Erbaş kıldıracak

31 Mart 2022 15:26

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yılın ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'da, 88 yıl sonra ilk kez teravih namazı kıldıracağını duyurdu.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya'da salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın kılınacak.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah." ifadelerini kullandı.

 

 
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