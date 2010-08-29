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Yaşam

Ayamama'ya yeni imaj

1 yıl önce 33 cana mal olan Ayamama'ya yeni yüz. YENSİAD, bölgeyi turizm ve finans merkezi yapmak için harekete geçti.

29 Ağustos 2010 03:00

T24 - 1 yıl önce 33 cana mal olan Ayamama'ya yeni yüz. YENSİAD, bölgeyi turizm ve finans merkezi yapmak için harekete geçti. Proje vücut bulursa bölgeye 'havaray' gelecek, derede yelkenliler yüzecek


İstanbul'un ölüm deresi Ayamama'nın çehresini değiştirecek proje... YENSİAD'ın önerdiği projeyle, bölgenin bir turizm ve finans merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.


Megakent, 9 Eylül 2009 günü tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Ayamama Deresi taştı 33 kişi hayatını yitirdi, binlerce işyeri sular altında kaldı. Taşkın sonrası sorunları çözmek için kurulan Yenibosna Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENSİAD) Ayamama Deresi için proje geliştirdi. Dernek, Güneşli Kavşağı ile E 5 arasında kalan 4 kilometrelik, Bahçelievler Belediyesi sınırlarında kalan 800 bin metrekarelik alanda 'kentsel dönüşüm' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Taşkında en zarar gören şirketlerin merkezlerinin bulunduğu alanın planlanarak turizm, konaklama ve finans merkezi oluşturulması hedefleniyor.




4 milyar dolar gerekli


Derneğin Büyükşehir'e sunduğu 4 milyar dolarlık projenin detaylarına AKŞAM ulaştı. Yapılan plana göre 800 bin metrekarelik arazi turizm, konaklama, ticaret ve finans merkezi  olarak planlara işlenecek.


Proje kapsamında aralarında Ulusoy Holding, Ceynak, İçdaş ve Gaziantepli Kolektif gibi şirketlerin de bulunduğu yüze yakın şirketin lojistik depo ve genel merkezleri yıkılacak. Yerlerine yeni plana uygun, havalimanına yaklaştıkça yüksekliği azalan ticaret, finans merkezleri ve oteller dikilecek. Ayamama Deresi'nin Sefaköy yönüne ise bir olimpiyat yolu yapılacak. Yol, dere ve yeşil kuşakların genişliği 100 metre olacak. Koruma kuşağında yürüme yolları ve sosyal donatı alanları düzenlenecek.




Taşımalı sistem


Yapılacak çalışmada denizden Ayamama Deresi'ne su taşınması ve  Marmara Denizi ile finans ve turizm ve ticaret merkezi arasında tekne gezintilerinin yapılması planlanıyor. Havaray projesi ile de bölgedeki işadamları ve çalışanlarla otellerde kalacak turistlerin Atatürk Havalimanı'na ulaşımları sağlanacak.




Hadımköy'e lojistik köy


Proje kapsamında Ayamama Deresi çevresinden kaldırılacak olan işyerleri Hadımköy'de kurulacak 'lojistik köye' taşınacak. Böylece TIR'lar şehrin merkezine
girmeyecek.




Taşkın korkusu bitecek


YENSİAD Genel Müdürü Ahmet Gözen, proje bittiğinde Ayamama Deresi'nde sel baskını yaşanmayacağını söyledi. Derenin iki yanındaki yeşil alanlar ve koşu yollarıyla bölgenin turizm, ticaret ve yatırım merkezi olacağını anlatan Gözen, '4 milyar dolarlık bir proje. Gerekli finansı sağlamak için ABD ve Arap ülkelerindeki uluslararası yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Projeyle  Atatürk Havalimanı yanında, Bahçelievler ile Küçükçekmece arasında yeni bir şehir, yeni bir finans merkezi kurulacak. 100 bin kişiye sosyal donatı alanı da sağlamış olacağız. Ayamama sorununu çözmek isteyen tüm siyasi partilerin bu işe evet diyeceğini düşünüyorum' dedi.



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