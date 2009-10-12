Ayamama deresindeki 64 bina için tebligat hazırlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ayamama Deresi yatağındaki 64 binanın kaldırılması için tebligatların hazırlandığını bildirdi.

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sel baskınının ardından Ayamama Deresi üzerinde başlatılan tespitlerin bir kısmının yapıldığını, bir kısmının da yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Bu tespitlerin haritalara işlendiğini ve derelerin taşkın haritalarının ellerinde olduğunu belirten Kadir Topbaş, şöyle devam etti:

"Ayamama Deresi üzerinde 24 adet bina, sundurma ve barakanın imar istikameti dışında, dere yatağına tecavüzlü olduğu tespiti var. 26 tane binanın, sundurma ve barakasının yeşil bölümde kaldığı, 14 adet binanın da dere yatağında olduğu tespiti yapıldı. Bu tespitler sonucunda tebligatlar hazırlanıyor. Bu tebligatlara göre malikler bunu buradan kaldırmak zorunda. Kaldırmadığı takdirde yasanın verdiği yetkiyle Büyükşehir Belediyesi olarak biz kaldıracağız."