Ayamama Deresi'nde yıkım

İstanbul'da geçen ay yaşanan selde taşan Ayamama Deresi yatağında kalan yapıların yıkımına bugün başlandı.





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Belediye ekipleri, Ayamama Deresi kenarındaki Holiday Inn Oteli tarafından yapılan istinat duvarının yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi.

Görevliler, otel yetkililerinin kaçak istinat duvarının kendileri tarafından yıkıldığını belirtmesi üzerine yan taraftaki Botel Bobin Tel Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ait iş yerine geçti.

Firma yetkilileri, bir hafta içerisinde dere yatağındaki yapıların yıkılacağını bildirdi.

Daha sonra Yurt İçi Kargo'ya ait alana gelen belediye ekipleri, dere yatağındaki yapıları iş makineleriyle yıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son bir aydır dere yatağındaki kaçak yapıların tespit edildiğini ve iş yeri sahiplerine gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Uyarıların ardından birçok iş yeri veya firmanın kendi alanındaki kaçak yapıyı yıktığını ifade eden Tahmaz, "Hazine arazisi üzerine yapılan 34 iş yerine ait 108 yapının yıkımı bir hafta içerisinde tamamlanacak. Hazine arazisinde kaçak yapı kalmayacak. Daha sonra buralarla ilgili proje hazırlanarak, ıslah çalışmalarına başlanacak" dedi.

Tahmaz, bir gazetecinin, "Kaçak yapıların tespiti çok uzun sürmedi mi?" sorusuna "Hayır, son bir aydır bu konu üzerinde yoğun bir çalışma yaptık. Tespit ettiğimiz iş yerlerini yıkma çalışmalarını ise şimdi başlattık" cevabını verdi.





108 yapı imara aykırı görüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ayamama Deresi iyileştirme, kaçak, işgalli, yeşil alan tecavüzü tespit çalışmaları geçen ay tamamlandı ve dere yatağı üzerinde tamamen veya kısmen işgalli yapılar bulunduğu tespit edilmişti.

İmar, Harita ve Zabıta müdürlüklerinin, hava fotoğraflarının yanı sıra yerinde yaptıkları tespitlerde, derenin iki yakası boyunca duvar işgalleri dahil 108 imara aykırı yapı görüldü.

Yapılaşmanın yüzde 61'inin TEM otoyolu ile E-5 karayolu arasında, yüzde 39'unin ise TEM otoyolunun kuzeyinde kaldığı, imara aykırı yapıların 44'ünün Küçükçekmece'de, 42'sinin Başakşehir'de, 13'ünün Bağcılar'da, 9'unun da Bahçelievler'de olduğu saptandı.

Yapıların 54'ünün kısmen işgalli, 25'inin tamamen işgalli, 15'inin tamamen yeşil alana işgalli, 3'ünün kısmen yeşil alana işgalli ve 11'inin duvar işgalleri olduğu ortaya çıktı.





Dere 42 kilometre uzunluğunda

Ayamama Deresi, Başakşehir ilçesinden itibaren sırasıyla Bağcılar, Küçükçekmece ve Bahçelievler'den geçerek Bakırköy sınırları içerisinden Marmara Denizi'ne bağlanıyor.

42 kilometre uzunluğunda olan ve 8 kolu bulunan derenin 8,5 kilometresi TEM otoyolu ile E-5 karayolu arasında kalıyor.



Akşama kadar 75 binanın yıkımı bitecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ayamama Deresi yatağındaki binalarla ilgili açıklama.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayamama Deresi yatağındaki 23 iş yerine ait 75 yapının yıkımının bugün tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ayamama Deresi çevresindeki imar, harita ve zabıta müdürlüklerinin yaptığı çalışmalarda 108 imara aykırı yapının tespit edildiği hatırlatıldı.

Kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili tebligatların geçen hafta yapıldığı belirtilen açıklamada, bazı firmaların tebligatlara uyarak kaçak ve imara aykırı yerleri kendi ekipleri tarafından yıktırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yıkım ekiplerinin iş makinesi ve personel takviyesi yaparak yıkımlara katıldığı belirtildi. Sahipleri tarafından yıkılmayan kaçak ve imara aykırı yapıların belediye ekiplerince yıkıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugün yapılan çalışmalarda; 14 iş yerine ait 37 işgalli yapı sorumlular ve zabıta ekipleri tarafından yıkıldı. 9 iş yerine ait 38 işgalli yapı yıkımları devam ediyor. Toplam 23 iş yerine ait kaçak 75 yapı gün sonu itibari ile yıkılmış olacak. Aynı bölgede 11 iş yerine ait 33 kaçak yapının yakılması ise önümüzdeki hafta içinde yapılacak. Bu yapılardan bazılarını iş yeri sorumluları kendileri yıkıyor. Bazı iş yerleri hafta sonu kendilerinin yıkımları yapacaklarını belittiler. Yapılan çalışmalar değerlendirildikten sonra yıkımlar önümüzdeki hafta devam edecek.''