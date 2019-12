Ayaküstü 'erken seçim' sohbeti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’deki düzenlenen törenler öncesinde Aslanlı Yol’da erken seçimi çağrıştıran bir diyaloğa girdi. Baykal, Erdoğan’ın “Turlara devam mı?” sorusuna “Evet. Sizin ne yapacağınız belli olmaz” yanıtını verdi. Erdoğan’ın cevabı ise “Evet. Her an her şey olabilir” diye geldi.



Anıtkabir’de tokalaştık



Alınan bilgilere göre Baykal’a, “Bayramınız kutlu olsun” diyen ve “Sizin de kutlu olsun” yanıtını alan Erdoğan, “Turlara devam mı?” diye sordu. Erdoğan’ın “tur” ifadesiyle, yaptığı yurt gezilerini kastettiğini anlayan Baykal, “Evet devam, dün (önceki gün) İstanbul’daydık” dedi.



Erdoğan’ın, “Başka yerler de var mı programda?” sorusu üzerine Baykal, “Evet var. İzmir ve Karaman’a da gideceğiz, devam edeceğiz. Sizin ne yapacağınız pek belli olmaz” karşılığını verdi.

Bu sözler üzerine gülümseyen Erdoğan da “Evet, belli olmaz. Her an her şey olabilir” diyerek üstü kapalı biçimde erken seçim imasında bulundu.



Bayram esprisi: Orada kalsın



TBMM’deki tören sonrasında makam odasında kurmaylarıyla sohbet eden Baykal, Meclis’te Erdoğan ile niçin tokalaşmadığının sorulması üzerine, “Anıtkabir’de tokalaştık, 20 dakika sonra bir kez daha tokalaşmanın bir nedeni yok, gereği de yoktu zaten” dedi.



Sohbet sırasında İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanlarının TBMM’de arızalanan asansörde kalmaları da gündeme geldi. Bir milletvekilinin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı kastederek, “Açılım bitinceye kadar orada kalsın, çıkmasın” esprisini yapması üzerine Baykal da şöyle konuştu:



“Bakan ile bir tartışmaya girmek istemem, ama bütün netameli, tartışmalı işleri bu bakan yapıyor. Hiç ilgisi olmadığı halde 2004’teki limanların ve hava limanlarının açılması ile ilgili ek protokolü de buna imzalattılar. Şimdi de açılımı bunun üzerinden götürüyorlar.



Erken seçim senaryoları



Seçimlerin dört yılda bir yapılacağına ilişkin Anayasa değişikliğinin ardından 22 Ekim’de TBMM’de kabul edilen yasayla, bu hüküm Milletvekili Seçimi Yasası’na da uyarlandı. Son olarak 22 Temmuz 2007’de genel seçimler yapıldığı için, milletvekili seçimlerinin Temmuz 2011’de yapılması gerekiyor. Buna karşın hükümetin, başta Kürt açılımı olmak üzere siyasi konjonktürü belirleyecek gelişmeler ışığında 2010 sonbaharında erken seçime gidebileceği konuşuluyor. Hükümetin Kasım 2010’da erken seçim planladığı belirtiliyor.