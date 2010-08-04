Ayaküstü 80 midye dolma yedi

Naz Elmas Çeşme tatilinde 80 tane midye dolmayı tek başına yedi
04 Ağustos 2010 03:00
T24- Naz Elmas, Çeşme tatilinde 80 tane midye dolmayı yalnız başına afiyetle silip süpürdü
Arkadaş grubuyla tatilde
Özcan Deniz'in çekeceği 'Ya Sonra' isimli sinema filminde rol almaya hazırlanan Naz Elmas, çekimler öncesi arkadaşlarıyla Çeşme tatilinde! 7800 Hotel'de günlerini denize girerek ve güneşlenerek geçiren ünlü oyuncu, önceki gün acıkınca midyeciyi 'esir aldı.' İştahlı hali herkesi şaşırttı
Elmas, dolmaları afiyetle midesine indirirken performansıyla arkadaşlarını bile şaşırttı. Yaptığı satışla yüzü gülen midyeci, gazetecilerin "Naz Hanım kaç dolma yedi?" sorusuna "Tek başına 80 tane!" diye yanıt verdi.