'Ayakta yolcu için kesilen 60 liralık ceza 15 liraya indirilsin!'

T24 - AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca, taşımı sınırının üstünde yolcu alınması halinde yolcu başına ödenen 60 liralık cezanın 15 liraya indirilmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.



AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki her fazla yolcu için 60 TL olan para cezasının 15 TL'ye düşürülmesi için kanun teklifi verdi.



TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif Karayolları Trafik Kanunu'nun 65. maddesinde değişiklik öngörüyor.



Teklifle ''taşıma sınırının üstünde yolcu alınması'' halinde, her fazla yolcu başına uygulanacak para cezası 60 TL'den 15 TL'ye düşürülüyor.



Gerekçede, kanun teklifiyle ''idari para cezalarının taşınan yolcu ücreti ve fazla alınan yolcu sayısıyla orantılı ve adilane olmasının amaçlandığı'' belirtildi.





