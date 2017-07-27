Ayakta seyahatten, evde bagaj teslimine uçak yolculuğunu değiştirecek yenilikler

Pilotsuz uçaklardan, evde bagaj teslimine ve ayakta seyahate kadar uçak yolculuğunu değiştirecek birçok yenilik kapıda. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, bu alanda 5, 10, 20 ve 50 yıl içinde yaşanabilecek gelişmeleri yazdı.

5 Yıl içinde

Pasaportların sonu geliyor

Yüz tanıma teknolojisi, giderek yayılıyor. Bir İngiliz şirketinin geliştirdiği ve Dubai Uluslararası Havalanı'nda bu yıl içinde uygulamaya girecek sistem, yolcuların yüzünü tanıyıp dijital pasaport fotoğraflarıyla kıyaslayacak.

Uçak korkusu nasıl yenilir?

Avustralya da "temassız" pasaport kontrolüne geçmeye hazırlanıyor. Mart 2019'da devreye girmesi beklenen sistemle, dış hat yolcuları, iç hatlardaki gibi hiçbir kontrolden geçmeden terminalden çıkacak.

Uçakta spor

Uçakta oturmak, birkaç kaç saat geçirmek için en sağlıklı yol olmayabilir. Airbus'ın üzerinde çalıştığı modüler konseptle, uçaklarda farklı amaçlar için kullanılabilecek bölümler olacak.

Havayolu şirketlerine yeni gelir kapıları yaratmayı hedefleyen bu konsept, uçaklarda spor salonları da olmasını içeriyor.

Havada Starbucks

Airbus'ın bir başka projesi de uluslararası kahve zincirlerinin uçaklarda kahve satması.

Oyun salonu

Bu modüller, çocuklar için oyun alanı olarak da kullanılabilecek. Aileler için ses yalıtımlı odalar da planlar arasında.

Yolcular değil, havayolu şirketleri para ödeyecek

Uzmanlara göre yolcuların bilet için para ödemeleri tarihe karışabilir. Otel ve araç kiralama gibi ilave hizmetlerin hava yolu şirketlerine koltuk için talep edilen ücretlerden daha fazla gelir getirebileceği hesaplanıyor.

Bu durumda havayolu şirketlerinin, bu hizmetleri satın alacak müşterilere bedava bilet verebileceği belirtiliyor.

Deneyimlerini sosyal medyada paylaşan yolculara ödeme yapılması da gündemde.

Bavulsuz seyahat

Ekim'de AirPortr com adlı İngiliz şirketi, yolcuların bagaj işlemlerini evlerinden yapabilmesini sağlayacak bir hizmet başlatıyor. Bavullar evden alınıp uçağa verilecek.

Bavulların kaybolması endişesi de ortadan kalkacak. Zira, üzerine kablosuz cihazlar iliştirilen bavulların nerede olduğu tespit edilebilecek. TUMI adlı şirket, bu amaçla bu ay "Global Locator" (Küresel yer bulucu) adlı bir ürün çıkardı.

Manzaralı yolculuk

Fokker Technologies, Boeing için panoramik pencereler tasarladı. 2018'den itibaren bazı uçaklarda, business class'ta 137 santimetre uzunluğunda, 45 santimetre genişliğinde camlar olacak.

Şelaleli havaalanları

Terminalde uçak beklemek birçok kişi için sıkıcı olabilir. Gelecekte havaalanları da çok değişecek. Singapur'daki Changhi Havaalanı'nın bir terminali 1 milyar 700 milyon dolar harcanarak yenilendi. Ormanlık alan içindeki terminalde beş kat bahçe, şelaleler, yüzlerce restoran ve bir otel bulunuyor.

10 YIL İÇİNDE

Ayakta uçak yolculuğu

Uçaklara daha fazla kişi almak için ayakta yolcu taşıma düşüncesi yeni değil. VivaColombia şirketi, yolcuları bar taburelerine benzer koltuklarda taşıma fikrini inceliyor. Bu fikri 2003'te Airbus ortaya atmıştı.

Süpersonik uçaklar

Yolcuların bir yerden bir yere ses hızında seyahat etmesini sağlayacak süpersonik uçuşlar yeniden gündemde.

İngiliz iş adamı Richard Branson, geçen yıl süpersonik uçak prototipi geliştiren Boom adlı teknoloji şirketine destek sağladı.

Boom yöneticileri, "Concorde'un tasarımcılarının uygun fiyata ses hızında yolcu taşıyacak teknolojisi yoktu, bizim var. Şirket, bu uçakların Londra-New York arasındaki yolcuğu 7 saatten 3.5 saate indireceğini söylüyor.

NASA da, ses hızında giden ancak Concorde'dan yüzde 50 daha az sessiz olan bir uçağı 2020'de denemeyi planlıyor.

20 YIL İÇİNDE

Daha fazla rötar

Gelecekte hava trafiğinin yoğunlaşmasıyla rötarlar da artacak. İngiltere'de 2030'a kadar rötarların 44 kat artacağı hesaplanıyor.

Daha fazla türbülans

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle uçuşlar sırasında türbülansların daha da artacağını söylüyor.

50 YIL İÇİNDE

Pilotsuz uçak

Uzmanlar, 50 yıla kadar pilotsuz uçakların hizmet vermeye başlayabileceğine inanıyor. Ticari uçaklar, halihazırda otomatik olarak kalkabiliyor, gidiyor ve inebiliyor. Ancak bu uçakların henüz acil durumlarda iniş yapma yeteneği yok.

2016'da Tianjin Dünya Ekonomik Forumu'nda PiBot adlı bir robot pilotun tanıtımı yapılmıştı.