'Ayakta durmak cenin gelişimini yavaşlatabilir'

Hollanda'da 2002 ile 2006 yılları arasında yapılan araştırmaya göre hamilelerin uzun süre ayakta durması cenin gelişimini yavaşlatabilir.

Araştırmacılar işte uzun süre ayakta duran hamilelerin bebeklerinin kafalarının normalden bir santimetre daha küçük olduğunu söyledi.

Ayakta durmak bebeklerin doğum esnasındaki sağlığını etkilemiyor.

Araştırma çevre ve mesleki konuların sağlıkla olan bağlantısını inceleyen Occupational and Environmental Medicine dergisinde yayımlandı ve 4.680 anneyi hamilelikleri süresince takip etti.

Gözlemlenen on kadından dördünün günde yaklaşık sekiz saat boyunca ayakta durmalarını gerektiren işleri var.

Araştırmayı yapan ekibin başındaki Prof. Alex Burdorf, daha önce ayakta durmanın doğum zamanını ve doğacak bebeğin ağırlığını etkilediğini gösteren araştırmalar yapıldığını hatırlattı. Ama Burdorf fetüs gelişiminin etkilenmesini konu alan ilk araştırmanın bu olduğunu söyledi.

Burdorf "Uzun süre ayakta duran kadınların bebeklerinin kafalarının normale göre daha küçük olması bizi şaşırtmadı. Bizim için sevindirici bulgu bu oranın düşük olması. Çünkü bu bebeklerin başı normal doğumdakilere kıyasla sadece yüzde üç daha küçük."

'Başarılı bir araştırma'

Tıp üniversitesi olan Royal College of Obstetricians and Gynaecologists'ten Tim Overton'a göre, araştırmanın sonuçlarından emin olabilmek için doğan bebeklerin uzun yıllar büyümeleri süresince takip edilmeleri gerekiyor.

Araştırma aynı zamanda hamileliğin 36'ıncı haftasına kadar çalışmanın doğan bebeğin ağırlığı, boyutu ve erken doğumu konusunda risk taşımadığını gösteriyor.

Öte yandan bulgular önceden yapılan araştırmaların aksine, hamileyken ağırlık kaldırmanın bebeğin doğumunu olumsuz etkilemediğine işaret ediyor.

Dr. Jenny Meyers araştırmanın başarıyla gerçekleştirildiğini ancak ağırlık kaldırmanın fetüsün gelişiminde düşük bir etki yaratabileceğini belirtti. (BBC Türkçe)