T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ayakta alkışlandılar

Deniz Akkaya'nın da rol aldığı `Sadece Arkadaşız' adlı tiyatro oyunu, Zonguldak'ta ayakta alkışlandı.

31 Ocak 2009 02:00

Manken ve oyuncu Deniz Akkaya'nın da rol aldığı `Sadece Arkadaşız' adlı tiyatro oyunu, Zonguldak'ta ayakta alkışlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam sahnelenen oyun için salonda boş yer kalmadı. Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği, Onur Şenay'ın yazdığı, Şenay ile birlikte Deniz Akkaya, Levent Can ve Murat Şenol'un rol aldığı oyun beğenildi. Birbirini tanımayan 4 kişinin aynı evde yaşamak zorunda kalıp, birbirlerine uyum sağlamaya çalışmalarını anlatan oyunu izleyenler Deniz Akkaya'yı başarılı buldu. Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda Deniz Akkaya ve arkadaşları ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda özellikle gençler Deniz Akkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24