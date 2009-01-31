Ayakta alkışlandılar

Manken ve oyuncu Deniz Akkaya'nın da rol aldığı `Sadece Arkadaşız' adlı tiyatro oyunu, Zonguldak'ta ayakta alkışlandı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam sahnelenen oyun için salonda boş yer kalmadı. Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği, Onur Şenay'ın yazdığı, Şenay ile birlikte Deniz Akkaya, Levent Can ve Murat Şenol'un rol aldığı oyun beğenildi. Birbirini tanımayan 4 kişinin aynı evde yaşamak zorunda kalıp, birbirlerine uyum sağlamaya çalışmalarını anlatan oyunu izleyenler Deniz Akkaya'yı başarılı buldu. Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda Deniz Akkaya ve arkadaşları ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda özellikle gençler Deniz Akkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



(AA)