Ayaklarıyla resim yapan engelli Rabia, sergi açtı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ve ayaklarıyla resim yapan engelli Rabia Asrak (19), \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde kişisel resim sergisini açtı.

Kol ve bacaklarından doğuştan engelli Rabia Asrak\'ın ayaklarını kullanarak yaptığı 23 resim, Akhisar Belediyesi\'nin desteğiyle Sanat Galerisi\'nde, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Rabia Asrak\'ın \'Benim Renkli Düşlerim\' ismini verdiği kişisel serginin açılışını Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Akhisar Belediye Başkanı AK Parti\'li Salih Hızlı yaptı. Resimle hayata bağlandığını vurgulayan Asrak, \"Küçükken, arkadaşlarım oyuncaklarını elleriyle oynarken, ben ayaklarımla oynuyordum. Küçüklükten bu yana resme gizli bir ilgim vardı, duvarları boyuyordum. 8 yıl önce de sanat hayatım bir kuş resmi çizmemle başladı. O gün bugündür durmadan resim yapıyorum. Çeşitli eğitimler alarak da kendimi geliştirme şansı buldum. Resim, benim için çok şey ifade ediyor. Hayata bağlanma sebebim, diyebilirim. Hiçbir zaman resim yapmayı bırakmayacağım. Salih Hızlı Başkanı\'mız da her zaman ilgisini esirgemedi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi.

Rabia Asrak, sergi salonunda ayaklarıyla yaptığı tabloyu tamamladıktan sonra Başkan Hızlı\'ya hediye etti. Serginin hafta sonuna kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı belirtildi.

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