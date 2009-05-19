Ayaklarınızı yaza hazırlayın

Yaz geliyor. Bütün kış botların, çorapların içinde kalan ayaklara biraz nefes aldırmanın zamanı geldi. Evde uygulayabileceğiniz çok kolay maskelerle ayaklarınızı yaza hazırlayabilirsiniz...



Ayak bakımı yapmanın en uygun zamanı banyo sonrasıdır. Banyonun ardından cilt daha yumuşak, tırnaklar ise daha esnek hale gelir. İşte size pedikür yapmanın incelikleri:



10 dakika kadar bir kaşık tuz atılmış ılık suda bekletin. Topuklar gibi ölü deri yüzünden kalınlaşmış bölgeleri, ponza taşıyla ovun.



Küçük bir tahta çubuk bulun ve iyice yumuşamış olan etleri bu çubukla içeri doğru itin.



Sıra tırnakları kesmeye geldi. Bu işlemde en fazla dikkat etmeniz gereken nokta, tırnakların yanlarını çok derin kesmemek ve küt bırakmamak.



Tırnaklarınızı törpülemeye başlayın ama metal bir törpüyle değil! Sonra ayaklarınızı tekrar durulayın ve kurulayın.



Artık sıra işin en zevkli kısmı olan ojeye geldi. İstediğiniz ojeyi sürerek, pedikür işlemini tamamlayın.



Ayakkabınızın temiz kokması için yapmanız gerekenler



1-Kaliteli ayakkabı satın alın: Doğal maddelerden yapılmış ayakkabıları tercih edin. Çünkü bu ayakkabılar nefes alır ve teri kolaylıkla dışarı atar. Sentetikten yapılan ayakkabıları giymeyin. Sentetik ayakkabılar hava almaz.



2-Hijyen: Her gün ayaklarınızı yıkamayı ihmal etmeyin. Ayaklarınızın kokmasına neden olan ölü deridir. Ayağın altındaki ölü deriyi taş veya süngerle iyice ovun.



3-Sık sık çorap değiştirin: İdeal olan günde 2 ya da 3 sefer çorap değiştirmektir. Ama bunu yapamıyorsanız günde 1 kez çorap değiştirmek yeterlidir. Dünden kalan çorabı asla giymeyin.



4- Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin: Elinizin altında bir kaç çift ayakkabınız olsa iyi olur. Terin içinden kolay atılması için ayakkabının bir gün boyunca dinlendirilmesi gerekir.



5- Ayakkabınızı havalandırın: Ayakkabınızı açık olan bir yere mesela balkona koyun. Rüzgar ayakkabı içindeki terin kolaylıkla atılmasına yardımcı olacaktır.



6- Islanan ayakkabılarınızı mutlaka nemli olmayan bir yerde kurutun: Diyelim ki yağmur yağdı ve ayakkabınız ıslandı. Ayakkabı dolabınıza koymadan önce iyice kuruyup kurumadığına bakın. Şayet ıslak ayakkabıları dolaba koyarsanız, çürümeye başlar ve çok kötü kokar.



Ölü deri nasıl yumuşatılır?



2 farkı uygulama ile ölü derinizi yumuşatabilirsiniz.



1. TARİF



1 çay kaşığı ılık zeytinyağı banyo ve duştan sonra ılık zeytin yağ ile masaj yaparak ölü deriyi içeri doğru itin. Parmak uçlarınızı kullanarak masaj yapın



2. TARİF



2 damla okaliptüs bitki yağı.



1 çay kaşığı Jojoba yağı



Kağıt havlu



Yarım limon suyu



Bu karışımı iyice karıştırıp ölü deri üzerine masaj yapın. Temiz ayaklara sahip olmak için aşağıdaki tarifi uygulayın.



Yarıya kadar su konmuş bir kâsenin içine yarım limon suyunu sıkın. Sonra kağıt havluyu yavaşça karışıma batırın. Bekletmeden kağıt havluyu ayaklarınıza uygulayın. Bu karışım kötü kokuyu giderir.



Yumuşak ve pürüzsüz ayaklara sahip olursunuz. Bu karışımı sadece 1 hafta süreyle buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.

