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Yaşam

Ayaklarınız yere bassın

Konfotmist yanımızı şımartacak, özel ve yaratıcı desenli parke modelleriyle, klasik parkelerin pabucu dama atılıyor.

10 Eylül 2008 03:00

Arttek, her zevke hitap eden yer döşemeleri koleksiyonunu yeni showroomunda sunuyor. Avrupa’dan ithal ettiği bir dünya parkeyle zemin sektöründeki deneyimini uygulama alanına taşıyan yer döşemesi sihirbazı Arttek, başarısını temsilciliğini yaptığı markalarla pekiştiriyor.

İnşaat alanındaki deneyimini Arttek çatısı altında birleştiren marifetli ekip üyeleri, satış sonrası hizmet kalitesine çok değer veriyor. Butik bir hizmet anlayışıyla hareket eden Arttek’in ürünleri arasında lamine ve masif parke, karo halı, rulo yün halı, karo pvc, epoksi ve deck’ler bulunuyor. Parke montajı sırasında merdivenlere basamak yapımı, sistire-cila işlemi, pvc uygulamasının ardından cila bakımı da firmanın satış sonrası faaliyetleri arasında.

İşe zemin analiziyle başlayıp, zeminin durumuna göre düzeltme işlemi de gerçekleştiren Arttek’in uygulamaları arasında yalı, villa, ofis, okul, showroom, cafe ve alışveriş merkezleri yer alıyor. İtalya’da el işçiliği ile hazırlanan Salis, Avrupa’nın üç büyük lamine parke üreticisinden biri olan Steirer; Amerikan halısı Tandus ile tekne, dış ve iç mekânlarda kullanım için tik ve ipe ağaçlarından meydana gelen deckler, Arttek’in şemsiyesi altındaki markalardan.

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