T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Ayakla çalışan mouse

İngiltere’de sürekli mouse kullandıkları için kol bölgesinden ağrı çeken kişiler için ayakla kullanılan mouse icat edildi.

13 Ocak 2009 02:00

İngiltere’de sürekli mouse kullandıkları için kol bölgesinden ağrı çeken kişiler için ayakla kullanılan mouse icat edildi.

Uzun süre mouse kullanan ofis çalışanlarının, RSI (Tekrarlayıcı gerilme zedelenmesi) adı verilen hastalığa yakalandığını belirten bilim adamları, ayakla kullanılan mouse’ın bu ağrılara son vereceğini açıkladı. Ayağın altındaki oynatıcılara basılmasıyla kullanılan mouse’un fiyatı ise 256 TL. İngiltere’de yarım milyondan fazla insan sürekli mouse kullanımı nedeniyle kas ağrısı çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24