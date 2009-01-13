Ayakla çalışan mouse

İngiltere’de sürekli mouse kullandıkları için kol bölgesinden ağrı çeken kişiler için ayakla kullanılan mouse icat edildi.



Uzun süre mouse kullanan ofis çalışanlarının, RSI (Tekrarlayıcı gerilme zedelenmesi) adı verilen hastalığa yakalandığını belirten bilim adamları, ayakla kullanılan mouse’ın bu ağrılara son vereceğini açıkladı. Ayağın altındaki oynatıcılara basılmasıyla kullanılan mouse’un fiyatı ise 256 TL. İngiltere’de yarım milyondan fazla insan sürekli mouse kullanımı nedeniyle kas ağrısı çekiyor.

