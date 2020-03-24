Ayakkabıyla eve Koronavirüs gelir mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs'ten korunmak için günlük hayatta alınması gereken önlemleri anlattı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre paraların dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakteriler için ideal bir yapıda olduğunu belirten Ceyhan, ayakkabılardan da eve virüs gelebileceğini vurguladı.

Ceyhan'ın verdiği yanıtlar şöyle:

Para virüs açısından ne kadar riskli?

"Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir. Ayrıca çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek. Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli."

Ayakkabılarımız için tedbir ne olmalı?

"Ayakkabılar eve virüs getirebilir. Ama bu virüs evde kendiliğinden bulaşmaz. Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir. Sonrasında el yıkamak temel kural. Ayakkabı ile temas edilmediği sürece onun üzerinde virüs varsa da havaya karışıp dolaşıma girmez."

Kargomuz geldi, nasıl teslim almalıyız?

"Balkonda penceresi açık bir yerde en az 6-8 saat beklettikten sonra açmanızı tavsiye ederim."