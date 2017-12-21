Ayakkabısı alev alan belediye işçisinin zor anları

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de belediye işçileri, sokakta kazılan yeri kapatıp üzerine asfaltlama çalışması yaptıkları sırada yerdeki zift alev aldı. Söndürme çalışmasına katılan işçilerden birinin ayakkabısı tutuştu. Belediye işçisi alev alan ayakkabısını çıkararak giysilerinin yanmasını önledi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Cami Sokak\'ta meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nde (ESKİ) çalışan işçiler kazı yapılan bir yerin üzerini kapattı. İşçiler toprakla kapattıkları yerin üzerine sıcak asfalt döktü. Asfalt dökümü sırasında yerdeki zift alev aldı. Park halindeki bir otomobilin yanında meydana gelen yangına bir belediye işçisi kamyonet kasasındaki kumları kürekle atarak söndürmeye çalıştı. Bu sırada otomobilin sahibi gelerek aracını ileriye götürdü. Kumla yangını söndürmeye çalışan işçi kamyonetten indiği sırada ayakkabısının biri alev aldı. Ayakkabısını çıkaran işçi giysilerinin tutuşmasını önlerken ayakkabısını da kaldırım kenarındaki biriken suda söndürdü. Olayda işçi yara almadan kurtulurken park halindeki otomobilde hafif hasar oluştu.



FOTOĞRAFLI