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Yaşam

Ayakkabılarına gizledikleri dijital cihazla YGS'ye girmek isterken yakalandılar!

Şanlıurfa'da sınava giren 5 kişi gözaltına alındı

14 Mart 2017 18:37

Pazar günü ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) dijital kopya araçlarıyla girmeye çalışan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre, şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken şahısların üst aramasında 4 ayakkabının tabanına cep telefonu, bluetooth kulaklı cihazı ve normal kulaklık ile kopya kağıtları gizledikleri belirlendi. Şanlıurfa'da gözaltına alınan Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şahısların sınava girdikten sonra içeri soktukları cihazları yapıştırıcı bant yardımıyla vücutlarına sabitleyerek dışarıdaki şahıslara soruları okuduktan sonra gelen cevapları kodlamayı amaçladıkları ifade edildi.

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