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Ayakkabıları önce inceledi, sonra çaldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, camide ayakkabıyı önce inceledi, ardından çalıp uzaklaştı

27 Eylül 2018 16:06

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, camide ayakkabıyı önce inceledi, ardından çalıp uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, dün  Şamlıoğlu Mahallesi\'ndeki Veysel Karani Camii\'nde meydana geldi. Mahallede oturan Osman Nuri Şişman (17), akşam namazını kılmak için camiye gitti. Ayakkabılarını çıkartıp, ayakkabılığa koyduktan sonra içeri geçip namazını kıldı.  Namazın ardından ayakkabısının yerinde olmadığı fark edince polise haber verdi.
Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polis, bir kişinin ayakkabıları ı önce incelediğini sonra caminin içine gelen kişinin olup olmadığına baktıktan sonra ayakkabıları alıp, uzaklaştığını belirledi. Polis, ayakkabıları çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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