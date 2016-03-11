Ayakkabıları çaldıran tamirciye 8 bin lira ceza!

Antalya'da 45 yıllık ayakkabı tamircisi Halit Akbulut, 2011 yılında kendisine bırakılan bir ayakkabıyı kaybedince müşterisi dava açtı. Mahkeme Akbulut hakkında 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına hükmetti, Yargıtay kararı onadı. Akbulut, 3 Nisan'a kadar 8 bin lira ödeyemezse hapse girecek.

CNN Türk'ün haberine göre, Antalya'da 9 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğinde 45 yılı geride bırakan 54 yaşındaki Halit Akbulut, 2011 yılında kendisine tamir için bırakılan spor ayakkabıyı kaybetti. Oğluna ait ayakkabının kalıbını küçültmek için bırakan Gülgün Uslu, ayakkabıları almaya gittiğinde vitrinden çalındığını öğrendi. Akbulut, ayakkabılarının 3 gün yanında misafir ettiği H.K. tarafından alındığını düşündüğünü ve bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söylemesine rağmen Uslu'yu ikna edemedi. Uslu, Akbulut hakkında davacı oldu.

Antalya 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlarken, Akbulut'un iddiasına göre tebligatlar kendisine ulaşmadığı için duruşmalara katılamadı. Akbulut, 12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinde oy kullanmak için gittiği sandık başında gözaltına alındı ve geceyi nezarethanede geçirdi.

Yargıtay 5 yıl sonra onadı

Yargılama sonunda Akbulut, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrildi. Akbulut, yerel mahkemenin kararını temyiz etti, ancak Yargıtay 5 yıl sonra hakkındaki kararı onadı.

Ödeme için son tarih 3 Nisan

Halit Akbulut, 4 Mart günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan toplam 8 bin lira ödeme emrinin kendisine ulaştığını söyledi. Ödeme için 30 gün süre tanındığını belirten Akbulut, 3 çocuk babası olduğunu ve ekmek parasını güçlükle kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Aynı zamanda şeker ve yüksek tansiyon hastayım. Bu olaydan sonra kalp krizi geçirdim. 3 Nisan'a kadar bu parayı ödemediğim takdirde hapis yatmak zorunda kalacağım. Bu parayı kazanmam mümkün değil."

150 lira istemişti

Akbulut daha önce verdiği bir röportajda tamir için bırakılan ayakkabıyı sahibine teslim edemeyince ücretini ödemek istediğini müşterinin kendisinden 150 lira talep ettiğini söylemişti. Eskimiş ve tamir görmüş bir ayakkabı için 150 lira ödemek istemeyen tamirci şimdi 8 bin lira cezayı ödemezse hapse girecek.

Mahkemenin 5 yıl önce verdiği kararının ardından "eski bir ayakkabı için 6 bin TL para cezasının çok fazla olduğunu" belirten Akbulut, kararı temyiz edeceğini söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

"Savcıya ’Ben ayakkabıyı 50 dolar karşılığında satın aldım’ demiş. Bu ifade karşılığında bu kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Böylece ben müşterimin eski ayakkabısını satmış pozisyonda kaldım. Hiç insan müşterisine bunu yapar mı? Ben yıllardır aynı yerde ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Kimsede insaf kalmamış"

"Tamir için bırakılan ayakkabıyı sahibine teslim edemeyince ücretini ödemek istedim. Hanımefendi o ayakkabı için benden 150 lira istedi. 'El insaf, eskimiş ve tamir görmüş bir ayakkabı için 150 lira istenir mi?' dedim. Kadın gidip beni dava etti. Devlete 6 bin lirayı 10 eşit taksitle ödemem isteniyor. Ben 500 lira bile kazanamazken bu parayı nasıl ödeyeceğim? Ayrıca kararın temyizde onanması halinde bu kez de kadın, ayakkabının parasını almak için ayrıca dava açacak. Oradan da ceza alacağım"