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Ayakkabı ve bisiklet hırsızı kameradan yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da apartmanlara girerek 3 bisiklet ve 20 çift ayakkabı çalan Çağatay Y

17 Nisan 2018 13:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da apartmanlara girerek 3 bisiklet ve 20 çift ayakkabı çalan Çağatay Y. (31) tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu ve Akdeniz mahallelerinde meydana geldi. 2 hafta içinde 3 apartmandan 3 bisiklet ve 20 çift ayakkabı çalındı. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı. Apartmanlardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. Şüpheli olarak yakalanan Çağatay Y. sorgusunda, suçunu kabul ederek, bisiklet ve ayakkabıları tanımadığı kişilere sattığını öne sürdü. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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