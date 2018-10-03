Ayakkabı sektörü AYMOD'da buluştu

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda (AYMOD), aralarında Afrika, Almanya, İtalya ve Rusya’nın da bulunduğu 80’den fazla ülkeden 600 alım heyeti Aymod Premium Hall 4’de, fuar katılımcıları ile yabancı alıcılar bir araya gelecek.

Türk ayakkabı ve saraciye sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan AYMOD, CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı.

2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan CNR Holding ve TASD, bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Almanya, Azerbeycan, Arnavutluk, Belarus, Beyaz Rusya, Beyrut, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Pekin, Romanya, Rusya, Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyetini AYMOD Fuarı’na getirdi.

Yerli ve yabancı 400’ün üzerinde firmanın 1,000’den fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 İlkbahar/Yaz sezonu ayakkabı modelleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı sektörünün en büyük buluşması AYMOD Fuarı yılda iki kez düzenleniyor. Kendi alanında Türkiye\'nin en büyük dünyanın ikinci büyük fuarı Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) işbirliğinde Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) ve KOSGEB desteği ile hayata geçirildi.

Ayakkabı sektörünün yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği, 6 Ekim tarihine kadar devam edecek olan AYMOD Ayakkabı Fuarı’nda, ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları hedefleniyor. Fuarı toplamda 20 bin ayakkabı alıcısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayakkabı ve saraciye modasına yön veren dünyaca ünlü markaların katılımcı olarak yer aldığı AYMOD Fuarı, 60 bin metre kare alanda gerçekleşiyor. Zara ve Trendyol’un bu sene ilk defa yer alacağı fuarın yerli ve yabancı markalardan bazıları ise şöyle: Hammer Jack, Tergan, Twigy, Cabani, Ricardo Colli, MCP, Scooter, Conteyner, Euromar ,Lapinta, Devran, İnuovo Lota, Ridge, İlvi, Marcomen, Bulldozer, Darkwood, Topbaş United, Ferudun Kundura, Poletto, Dunlop.

