Ayakkabı modası soğuk dinlemiyor

Bu kış ayak parmaklarınız hiç olmadıkları kadar özgür. Ayakkabıların hatta botların burunları açık. Yazlık ayakkabılarınızın birçoğunu çorapla da giyebileceksiniz



Çocukken yazın yaklaştığını semt pazarında satılan meyvelerden anlardım. Mesela kiraz çıkmışsa kısa bir süre sonra karpuz da çıkacaktı ve bu ailece yazlığa gideceğimiz anlamına gelirdi. Sevinirdim.



Artık mevsim değişimlerini takip etmenin daha heyecanlandırıcı bir yolunu keşfettim: Vitrinler. Yazlık ayakkabıların yavaş yavaş boy göstermesini, gömleklerin, bluzların kollarının kısalmasını ve nihayet sırtı açık elbiselerin başköşeye yerleşmelerini seyretmek benim için başlı başına bir eğlence sayılabilir. Ama ne yazık ki artık işler değişti.



Küresel ısınma moda dünyasını etkilemeye devam ediyor: Kıyafetlerimiz mevsimsiz, yani gününe göre giyilen kıyafetler olmaya başladı. Bu değişimin ayakkabı alanındaki en büyük göstergelerinden biri de kışın dahi rahatlıkla giyilen burnu açık botlar.



Uçları açık ama kış koleksiyonuna dahil oldular



Ünlülerin ayaklarında da rastladığımız bilekte biten burnu açık seksi botları ve botu andıran ayakkabıları birçok mağazada bulabilirsiniz. Nine West’in bu mor saten ayakkabıları gece davetleri için iyi bir alternatif. Tasarımcıları takip ediyorsanız Harvey Nichols’ta Givenchy,



Roberto Cavalli, Michael Kors gibi isimlerin ürünleri satılıyor. Aldo bu kışı seksi ayakkabılara ayırmış. Deri ve süet kullanılan koleksiyonda öne çıkan renk siyah.



Steve Madden ise ünlü şarkıcı Gwen Stefani’nin markası L.A.M.B.’ in sarı botları ve üç farklı renkte üretilmiş Midory markalı burnu açık lame modelleriyle iddialı. Max Mara’nın platform topuklu açık ayakkabıları ise bu modayı takip etmek isteyip de ince topuklularla fazla süre ayakta kalamayanlar için uygun.



Kışın açık ayakkabı giyerken dikkat etmeniz gerekenler



Bu ayakkabılar araçtan indiğinizde gideceğiniz yere çok az bir mesafe kalacaksa giyilmeli. Yoksa ne kadar uğraşırsanız uğraşın parmaklarınızın kirlenmesine engel olamazsınız.



Seçeceğiniz külotlu çorabın burnunun dikişsiz olmasına özen gösterin.



Ayak tırnaklarınızı uzatmayın. Ne kadar sıklıkta pedikür yaptırıyor olursanız olun çorabı delecekmiş gibi duran tırnaklar güzel olmaz.



Ayakkabı ve botlarınızın yeterince dikkat çekmesini istiyorsanız onları kalem etekler, skinny jean’ler ya da sezonun modası yün elbiselerle kombinleyin.







Kışın açık ayakkabı giyerken dikkat etmeniz gerekenler

Bu ayakkabılar araçtan indiğinizde gideceğiniz yere çok az bir mesafe kalacaksa giyilmeli. Yoksa ne kadar uğraşırsanız uğraşın parmaklarınızın kirlenmesine engel olamazsınız.

Seçeceğiniz külotlu çorabın burnunun dikişsiz olmasına özen gösterin.

Ayak tırnaklarınızı uzatmayın. Ne kadar sıklıkta pedikür yaptırıyor olursanız olun çorabı delecekmiş gibi duran tırnaklar güzel olmaz.

Ayakkabı ve botlarınızın yeterince dikkat çekmesini istiyorsanız onları kalem etekler, skinny jean’ler ya da sezonun modası yün elbiselerle kombinleyin.



