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Ayakkabı kutusundan kokain ve ecstasy çıktı

Operasyonun ardından 2 kişi gözaltına alındı

16 Haziran 2017 16:38

Elazığ’da yol kontrolleri sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabı kutusunda bulunan 1450 adet ecstasy hap ile 33 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; olayı doğrulayan Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görevlilerimizce yapılan kontrolde ayakkabı kutusu içerisinde bin 450 adet ecstasy hap ve kutu içerisinde bulunan ayakkabılarda da 33 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Otobüs içerisinde konu ile ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup şahısların yapılan incelemesinde, bir şahsın sahte kimlik kullandığı ve ayrıca 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir."

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