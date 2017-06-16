Ayakkabı kutusundan kokain ve ecstasy çıktı

Elazığ’da yol kontrolleri sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabı kutusunda bulunan 1450 adet ecstasy hap ile 33 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; olayı doğrulayan Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görevlilerimizce yapılan kontrolde ayakkabı kutusu içerisinde bin 450 adet ecstasy hap ve kutu içerisinde bulunan ayakkabılarda da 33 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Otobüs içerisinde konu ile ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup şahısların yapılan incelemesinde, bir şahsın sahte kimlik kullandığı ve ayrıca 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir."