Ayakkabı izinden tespit edilen hırsız tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),(DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 14 evden hırsızlık yapan K.K., olay yerindeki ayakkabı izinden tespit edildi. \'Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak\' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan K.K., tutuklandı.

Yayla Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine K.K.\'yı durdurdu. GBT sorgusu yapılan K.K.\'nin \'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak\' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K.K.\'nin, giydiği ayakkabıya ait izlerin, ilçede daha önceden bazı evlerden yapılan hırsızlıklarda, olay yerinden elde edilen ayakkabı izleriyle benzerlik gösterdiği tespit edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bunun üzerine şüpheli hakkında incelemeyi genişletti. Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada 6 adet küpe, 4 adet kolye, 1 adet bileklik, 7 adet yüzük, 1 adet siyah el çantası ele geçirildi. Elde edilen eşyaların çeşitli evlerden çalındığı belirlendi. K.K., sorgusunda, çeşitli evlerden farklı tarihlerde hırsızlık yaptığını itiraf etti. Toplam 14 evden hırsızlık yaptığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği tespit edilen K.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI