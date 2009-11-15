Ayakkabı hırsızlarına ağır ceza

T24- Kullanılmış dört çift ayakkabıyı kapı önünden çalan iki gence, Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazına rağmen her çift ayakkabı başına 2 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Ayakkabıların içinde bulunduğu otomobile el kondu. Gençlerin son umudu karar düzeltme.

Hürriyet'in haberine göre, İGDAŞ’ın arıza memuru Şükrü Ünal, 15 Ekim 2007’de Küçükçekmece’de bir eve girdi. Kapıda ayakkabısını göremedi. Ayağına terlik giyerek, elinde ayakkabıların bulunduğu poşet taşıyan gencin peşine takıldı. Genç kendisini bekleyen otomobile binince, Ünal da aracıyla takibe başladı. Emekli polis tanıdığının yardımıyla, Ufuk Altun (24) ile Zeynel Aslan’ı (25) yakalattı.



Araç yedieminde



Ertesi gün mahalleliden üç kişi kendisine ait ayakkabıyı karakolda buldu. Şükrü Ünal’la birlikte dört kişinin adı iddianamede yer aldı. Ayakkabıları aldıklarını kabul eden sanıklar tutuklandı, suça konu eşya taşındığı gerekçesiyle, sanık Ufuk Altun üzerine kayıtlı otomobil yediemin otoparkına çekildi.

Küçükçekmece 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi, 4 çift ayakkabıya toplam 190 lira değer biçti. Mahkeme 2 yıl süren yargılama sonunda iki sanığı her çift ayakkabı için 2 yıl 8’er ay (4 kez) olmak üzere toplam 10 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı, otomobil için de müsadere kararı verildi. Sanıklar TCK 53’e göre kamu görevi yapmaktan, seçme-seçilme ehliyetinden, siyasetten, dernek, sendika vb. yöneticiliğinden men edildi.



Yargıç indirime gitmedi



Yargıç Murat Ertemli, eylemi teşebbüs aşamasında görmeyerek ceza indirimine gitmedi. Mahkeme, sanıklara, dört ayrı eyleme dört ayrı suçlama yaptı. Sanıkların mağdurların zararını bizzat pişmanlık göstererek gidermedikleri gerekçesi de indirimi engelledi. Tüm bu indirimler yapılsaydı, Ufuk Altun ve Zeynel Aslan bir yıldan kısa süre ceza alacaklardı ve sabıkasız oldukları için cezaları paraya çevrilip ertelenecekti.

Son umut karar düzeltmede

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayakkabıların kullanılmış olmasının dikkate alınmadan karar verilmesi, “Aracın müsadere kararının ağır sonuçlar doğuracağı ve hakkaniyete aykırı olduğu” gerekçesiyle bozma istedi. Yargıtay 6’ncı Dairesi Başsavcılığın tebliğnamesine uymadı ve kararı onadı. Sanıklar son ümitlerini karar düzeltmeye bağladılar.

‘Oğlum mapusta araba otoparkta çürüyor’

Zeynel Aslan’ın babası İsmet Aslan “Adaletten umudu kestik. Karar düzeltilmezse umudumuz affa kaldı” diyor. Ufuk Altun’un annesi S. Altun, Bartın’a nakledilen oğluyla bayramdan bayrama görüşebildiğini belirterek, “Yaşadığımız kâbus. Ne yapmış benim evladım, adam mı öldürmüş, banka mı soymuş? Bu nasıl adalet? Oğlum mapusta, araba otoparkta çürüyor” dedi.