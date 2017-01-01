T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayakkabı hırsızını apartman sakinleri yakaladı

Çalıntı arabanın bagajında çok sayıda ayakkabı da bulundu

01 Ocak 2017 20:29

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, bir binaya girerek ayakkabıları çalmaya kalkışan 2 gençten 1’i, apartman sakinleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, bir apartman sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 7 katlı apartmana giren 2 genç, ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde duran ayakkabıları poşete koymaya başladı. Bu sırada kapının önünden sesler geldiğini duyan bir kişi kapıya açarak hırsızları fark etti. Hırsızlardan biri kaçarken, diğeri ise apartman sakinleri tarafından yakalandı.

Öfkeli apartman sakinleri tarafından yakalanan hırsız, 2 gencin kendini yere yatırmasıyla etkisiz hale getirildi. Bu sırada apartman sakinlerinden yaşlı bir kadın, hırsını alamayarak, hırsızın kafasındaki bereyi çıkartarak, vurmaya başladı. Bu anlar, bir apartman sakininin cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

Çalıntı arabanın bagajında çok sayıda ayakkabı bulundu

 

Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı apartmana gelerek, Suriyeli olduğu öğrenilen A.S.T.’yi gözaltına aldı. Bu sırada apartman sakinlerinden kurtularak beyazbir otomobille kaçmayı başaran S.K. adlı hırsız da kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kaçtığı aracın içerisinde yakalandı. Çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde yapılan aramada bisiklet, pazar arabası ve çok sayıda ayakkabı olduğu öğrenildi

ETİKETLER

Bursaayakkabı hırsızlarıapartman sakinleri yakaladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24