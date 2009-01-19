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Dünya

Ayakkabı fırlatan gazeteci İsviçre'ye sığınıyor

Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır Zeydi'nin İsviçre'den sığınma talebinde bulunduğu bildirildi

19 Ocak 2009 02:00

ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır Zeydi'nin İsviçre'den sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Zeydi'nin avukatı Mauro Poggia, İsviçre'de yayımlanan Tribune de Geneve gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin yargılanmak üzere tutulduğu Bağdat'daki cezaevinde güvenliğinden endişe ettiğini ve Irak'ta gazetecilik mesleğini sürdüremeyeceğini söyledi. 

Iraklı gazeteci Bush'a ayakkabı fırlattı - VİDEO

Poggia, Zeydi'nin ailesiyle temas kurduğunu ve kendisine siyasi sığınma hakkı verilmesi için İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın yardımını talep eden bir mektubun taslağını hazırladığını kaydetti. Avukat müvekkili hakkında, "Birçok Iraklı eylemini desteklese de her türden radikalin merhametine kalmış durumda...Hayatı kendi ülkesinde cehenneme dönebilir" dedi.

Mauro Poggia, bekar ve çocuk sahibi olmayan müvekkilinin İsviçre'de gazetecilik mesleğini sürdürebileceğini kaydetti.

Muntazır Zeydi'nin ağabeyi, geçen ay yaptığı açıklamada, kardeşinin cezaevinde dayak yediğini, kolunun ve kaburgalarının kırıldığını, iç kanama geçirdiğini iddia etmişti.

Zeydi, 14 Aralık'ta Irak'a sürpriz ziyarette bulunan Bush'un Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile basın toplantısı sırasında ayakkabılarını Bush'a fırlatmıştı.

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