Ayakkabı çaldırma cezası







T24- Antalya’da ayakkabı tamircisi Halit Akbulut (49), tamir için kendisine bırakılan spor ayakkabısını kaybedince önce 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.







Milliyet'in haberine göre, Gülgün Uslu, oğluna ait markalı bir spor ayakkabısını geçen yıl tamir için Halit Akbulut’a bıraktı. Yaklaşık 3-4 ay sonra ayakkabıları almaya giden Uslu’ya tamirci Akbulut, ayakkabıların vitrinden çalındığını söyledi.





Akbulut, ayakkabıları çaldığını düşündüğü H.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söylemesine rağmen Gülgün Uslu’yu ikna edemedi. Savcılıktan çağrılan Akbulut, “Gülgün Hanım, tamirat için bıraktığı ayakkabıyı istedi.





Vitrinde ayakkabıyı göremedim. Bir süre önce dükkânım açıkken bir tanıdığımın oğlu olan H.K. bu ayakkabıyı dükkânımdan çaldı” diye ifade verdi. Akbulut, 12 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için gittiği sandık başında gözaltına alındı.





Yargılama sonunda Akbulut, 10 hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı 6 bin lira para cezasına çevirdi. Aylık yaklaşık 500 lira geliri olduğunu belirten Akbulut, “Eski bir ayakkabı için 6 bin lira para cezası çok fazla” dedi.

