Ayakkabı boyacısına 1 milyon TL vergi borcu

T24- Elazığ’ın Baskil ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Cemil Demirhan (38), adına çıkartılan sahte kimlikle kurulan şirketin bir milyon liralık vergi borcunun kendisine tebliğ edilmesinin şaşkınlığını yaşıyor.





Baskil’de yaşayan 3 çocuk babası Cemil Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğundan bu yana sadece askerlik için il dışına çıktığını, her zaman ilçede yaşadığını söyledi.



Nüfus cüzdanını hiç kaybetmediğini, son olarak 2001 yılında yenilettiğini anlatan Demirhan, 2008 yılında kendisine gelen tebligatla adına Mersin’de 2003 yılında bir reklam şirketi kurulduğunu, bu şirkete ait bir milyon lira vergi borcunun bulunduğunu öğrendiğini kaydetti.



Bu durum karşısında şaşırdığını ve tebligatın gelmesinden iki gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Demirhan, "Ben hayatımda Elazığ’dan bile bir kez dışarı çıkmışım. Doğduğum günden bu yana ilçede yaşıyor, ayakkabı boyacılığı, hamallık, ne iş bulsam yapıyorum. Mersin’de benim ne işim var şirket kuracağım da 1 milyon lira vergi borcum çıksın. Ben ayda 500 lira zorla kazanan biriyim. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum" dedi.



Demirhan, devam eden dava sırasında kendi nüfus bilgileri bulunun bir nüfus cüzdanında bir başkasının fotoğrafının bulunduğunun tespit edildiğini, kendi adına sahte nüfus cüzdanı çıkartıldığını öğrendiğini söyledi.



Demirhan, konu hakkında mahkeme sürecinin hala devam ettiğini bildirdi.

Telefon Borçları



Demirhan, vergi borcu dışında aynı sahte kimlikle Kahramanmaraşta da adına 4 bin 900 lira sabit telefon fatura borcu çıktığına dair bir tebligat daha aldığını bildirdi.



Bu konuyla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten Demirhan, "Yıllardır dişimle tırnağımla kazandığım parayla bir ev aldım. Bu olaydan sonra ne evimde ne dışarıda huzurum kalmadı. Sadece bir evim var. Elimden gitmesinden korkuyorum" diye konuştu.



Demirhan, olaydan ailesinin pek fazla bilgisi olmadığını belirterek, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.