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Ayakkabı atölyesinde yangın: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangında 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı

19 Ekim 2017 02:49

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangında 3\'ü ağır, 4 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bugün saat 20.15 sıralarında yangın çıktı. Atölyedeki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Yangın sırasında vücutlarında yanıklar oluşan Ömer Çekiç (45), Mehmet Çekiç (16), Ülkücan Çekiç (12) ile Ziyaddin Sartak (27), çevre esnaf tarafından alevlerin arasından çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevke edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ambulanslarla Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Çekiç, Mehmet Çekiç ve Ziyaddin Sartak\'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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