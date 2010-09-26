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Yaşam

Ayakkabı alana kitap bedava

Bir ayakkabı mağazası, kentte okuma alışkanlığını geliştirmek için ilginç bir kampanya başlattı. Kampanyada bir ayakkabı alana 1 kitap veriliyor.

26 Eylül 2010 03:00

T24- Batman'da bir ayakkabı mağazası, kentte okuma alışkanlığını geliştirmek için ilginç bir kampanya başlattı. Kampanyada bir ayakkabı alana 1 kitap bedava veriliyor.


Batman'ın Gülistan Caddesi’nde açılan 'Şımarık' adlı ayakkabı mağazası, kitap okuma alışkanlığını artırmak için farklı bir kampanya başlattı.
 

Kampanya nedeniyle 8 bin kitap getirdiğini belirten işyeri sahibi Hıdır Bekleyiş, amaçlarının kesinlikle ayakkabı satışlarını arttırmak olmadığını, Batman'da kitap okuma oranının artması için katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.


Müşterilerinden; güzel bir uygulama ve kampanyanın uzatılması için olumlu tepkiler aldığını kaydeden Hıdır Bekleyiş: “Ben bu kampanyayı ayakkabı satmak için yapmadım.
 
Amacım her ayakkabı alanın bir kitap okumasını sağlamaktır. Dükkanımda 8 binin üzerinde kitap var. Kitaplar arasında dünya klasikleri, Türk klasikleri, mitolojik kitaplar yer alıyor.

8 bin kitabı dağıtabilmek ve Batmanlı vatandaşları bu değerli kitaplar ile buluşturup kitap okumalarını amaçlıyor” şeklinde konuştu.

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