Ayakkabı alana kitap bedava

T24- Batman'da bir ayakkabı mağazası, kentte okuma alışkanlığını geliştirmek için ilginç bir kampanya başlattı. Kampanyada bir ayakkabı alana 1 kitap bedava veriliyor.



Batman'ın Gülistan Caddesi’nde açılan 'Şımarık' adlı ayakkabı mağazası, kitap okuma alışkanlığını artırmak için farklı bir kampanya başlattı.





Kampanya nedeniyle 8 bin kitap getirdiğini belirten işyeri sahibi Hıdır Bekleyiş, amaçlarının kesinlikle ayakkabı satışlarını arttırmak olmadığını, Batman'da kitap okuma oranının artması için katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.



Müşterilerinden; güzel bir uygulama ve kampanyanın uzatılması için olumlu tepkiler aldığını kaydeden Hıdır Bekleyiş: “Ben bu kampanyayı ayakkabı satmak için yapmadım.



Amacım her ayakkabı alanın bir kitap okumasını sağlamaktır. Dükkanımda 8 binin üzerinde kitap var. Kitaplar arasında dünya klasikleri, Türk klasikleri, mitolojik kitaplar yer alıyor.



8 bin kitabı dağıtabilmek ve Batmanlı vatandaşları bu değerli kitaplar ile buluşturup kitap okumalarını amaçlıyor” şeklinde konuştu.



