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'Ayak zamparasıyım'

"Elveda Rumeli"deki rolüyle dikkat çeken Erdal Özyağcılar'ın ayak fetişisti olduğu ortaya çıktı.

12 Kasım 2008 02:00

"Elveda Rumeli" dizisindeki rolüyle dikkat çeken Erdal Özyağcılar'ın ayak fetişisti olduğu ortaya çıktı. Özyağcılar, "Akmerkeze gidince hanım ayakkabı dukkanlarına muhakkak 5 dakika uğrarım" dedi.

37 yıldır Erdal Özyağcılar ile mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyleyen oyuncu Güzin Özyağcılar eşiyle ilgili bir itiraf yaptı. Kanaltürk'teki 'Orada Neler Oluyor'a katılan Güzin Özyağcılar "Eşim ciddi bir ayak fetişisti. Evlenme teklif etmeden önce Mustafa Alabora ile birlikte konservatuvarda yolumu kestiler. Kollarımdan tutup masanın üzerine yatırdılar. Çizmelerimi çıkarttılar. Erdal çorabımı da çıkartıp ayaklarıma baktı. Sonra Mustafa'ya 'Tamam ayakları güzelmiş, şimdi oldu' dedi. Sonra evlilik teklif etti" dedi.

Akmerkeze'e giden ayaklara bakarım

Bu sırada canlı yayına bağlanan Erdal Özyağcılar "Haydi bir sırrımı daha vereyim. Ben arada bir Etiler'deki Akmerkez'e giderim. Bir bahaneyle kadın ayakkabısı satan mağazaya girerim. 'Eşime, dostuma hediye alacağım da, şu bantlı ayakkabılardan yok mu' diye numaradan sorarım. Tezgahtar ayakkabıyı getirene kadar mağazaya girip ayakkabı deneyen güzel ayaklı kadınları izlerim. Ayaklarına dakikalarca bakarım. Bu da benim zamparalığım. Ben ciddi bir ayak zamparasıyım" dedi.

Ayak fetişisti olduğunu itiraf eden Erdal Özyağcılar, Türkiye’nin en güzel ayaklı kadınının da eşi Güzin Özyağcılar olduğunu söyledi.

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