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Spor

Ayak tenisi oynayıp, milyonlar alıyorlar!

Jem Paul Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan'a yaklaşık 1.5 milyon Euro ödeniyor

21 Ekim 2016 15:38

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Jan Olde Riekerink’in kadro dışı bıraktığı Jem Paul Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, sezon başında Galatasaray’dan ayrılmak istememiş, hiçbir kulüple de görüşmemişti. Üç futbolcu şimdilerde ayak tenisi oynayarak vakit geçiriyor ve paralarını almaya devam ediyor.

Yönetimin para verip değerlendirmediği bu isimleri devre arasında yollama planı içinde olduğu biliniyor. Bu oyunculardan Endoğan Adili'nin 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcuya yıllık 400 bin Euro net para ödeniyor. 2 sene daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Jem Paul Karacan ise senelik 600 bin Euro net ücret alıyor.

Galatasaray'ın 2 sene önce devre arasında Bucaspor'dan 1.6 milyon lira bonservis ücreti ödeyerek aldığı Umut Gündoğan'a ise bu sezon 1.5 milyon, önümüzdeki sezon için ise 1.8 milyon lira net para verilecek.

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GalatasarayJem Paul KaracanUmut GündoğanEndoğan Adili

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