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Yaşam

Ayak parmaklarıyla resim yapıyor

'Resimler ve şiir kitabım satılıktır. Yardım parası kabul etmiyorum'

09 Kasım 2014 18:28

Bursa'nın Kestel İlçesi'nde spastik engelli Serhat Demir, geçimini yol kenarında sol ayak parmaklarıyla yaptığı resimler ve şiirlerini topladığı 'Sevdanın Kokusu Bende' adlı şiir kitabını satarak kazanıyor. Resim veya şiir almayanların verdikleri parayı kabul etmeyen Demir, en büyük özleminin ünlü sanatçılara şarkı sözü yazmak olduğunu söyledi. 

Kestel'de oturan doğuştan spastik engelli olan Serhat Demir, marangoz bir baba ve ev kadını annenin 3 çocuğunun en küçüğü olduğunu söyledi. Ellerini kullanamayan Serhat Demir, ağabeyinin henüz 10 yaşında okula giderken çizdiği resimlerden etkilenerek ayağı ile resim yapmaya başladı. Bunda başarılı olan Serhat Demir daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan 6 aylık kursu başarı ile bitirince okuma ve yazma öğrendi. Ortaokulu dışardan bitirmek için sınavlara giren Serhat Demir daha sonra yazdığı şiirlerini, 'Sevdanın Kokusu Bende' adlı kitapta topladı. 

Resme karşı ilgisi giderek artan Serhat Demir, Kestel İlçesi'nde havanın güzel olduğu günlerde yol kenarında sol ayak parmağı ile yaptığı resimleri ve şiir kitabını sergileyip satarak para kazanıyor. Resim veya kitap almadan verilen paraları kabul etmeyen ve bunu, "Resimler ve şiir kitabım satılıktır. Yardım parası kabul etmiyorum" yazısı ile duyuran Demir, en büyük özleminin ünlü sanatçılara şiir ve şarkı sözü yazmak olduğunu  ekledi.

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