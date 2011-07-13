-AYAK KOKUSUNU SADECE ONLAR SEVİYOR ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Tanzanya'daki bilim adamları, sıtma hastalığına yol açan sivrisinekleri avlamak için ''insan ayağı kokusu tuzağı'' geliştirdi. Böylece, insan kokusundan daha ''çekici'' olan ayak kokusuna gelen sivrisinekler, böcek öldürücülerle avlanabilecek. Daily Telegraph gazetesinin haberine göre bilim adamları, ayak kokusu tuzağı fikri için sivrisineklerin kokan çoraplara üşüşmesinden esinlendi. Gönüllülerden en az on saat giydikleri çoraplarını bağışlamalarını isteyen bilim adamları, bezden veya tahtadan kutulara koydukları çorapları böcek öldürücülerle birlikte evlerin dışına astı. Böylece, kokan çoraplara üşüşen sivrisineklerin yüzde 74 ila 95'i avlandı. Bilim adamları, bizzat kokan çorapların mı yoksa sentetik olarak üretilecek çorap kokusunun mu daha etkili olduğunu da saptamaya çalışacak. Geliştirilecek yeni yöntemin sıtmayla mücadelede yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl 250 milyon yeni sıtma vakası ortaya çıkıyor ve yılda 800 bin kadar insan sıtmadan ölüyor.