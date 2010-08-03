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Yaşam

AYAĞINI KULLANARAK YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇTI BODRUM (A.A)

03 Ağustos 2010 15:32

-AYAĞINI KULLANARAK YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇTI BODRUM (A.A) - 03.08.2010 - Bedensel engelli 19 yaşındaki Yusuf Arslan, sol ayağını kullanarak yaptığı resimlerden oluşan sergiyi Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtı. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki serginin açılışına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Arslan'ın babası Abdullah Arslan ve davetliler katıldı.  Açılış öncesi meydanda sol ayağını kullanarak resim yapan Yusuf Arslan'a vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi. Bedensel engeli ressam, gazetecilere, resim yapmaya tesadüf eseri başladığını ifade ederek, ''Kardeşim okula giderken evde kalemini unutmuş. Onun sayesinde başladım. Köşede kağıt vardı. Genelde soyut resim yapıyorum. Amacım ileride dünyaca ünlü bir ressam olmak. Ancak yetkililerden destek bekliyorum'' diye konuştu.  Abdullah Arslan ise 10 yaşında resim yapmaya başlayan oğlunun, kan uyuşmazlığından kaynaklanan bir bedensel engeli bulunduğunu ifade ederek, ''Doğduğunda kanı değişmesi gerekliydi ancak bu yapılmadı. 1992'den beri tedavi görüyor ama pek bir yararı olmadı. Bir beyin ameliyatı geçirdi, önceki durumuna göre yüzde 10 gerileme oldu'' dedi.

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