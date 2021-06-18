Ayağını camdan çıkaran sürücüye para cezası kesildi

İstanbul Beşiktaş'ta şoför kapısının penceresinden ayağını dışarıya çıkartarak otomobil kullanan sürücü Sürücü B.T.'ye, 288 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran Salı günü Beşiktaş Büyükdere Caddesinde giderken, sürücünün ayağını sol camdan dışarıya çıkardığı, görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren sürücünün B.T. isimli kişi olduğu tespit edildi. Sürücü B.T. bugün sivil trafik ekiplerince yakalandı. Sürücü B.T.'ye, "Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" suçlarından toplam 288 lira para cezası kesildi. (DHA)