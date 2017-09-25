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Ayağından vurulan 'Jan'a hayvanseverler sahip çıktı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Artova İlçesi'nde sağ arka ayağından vurulmuş halde bulunan 'Jan' adı verilen köpeğin tedavi masrafını hayvanseverler karşıladı

25 Eylül 2017 15:20

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Artova İlçesi\'nde sağ arka ayağından vurulmuş halde bulunan \'Jan\' adı verilen köpeğin tedavi masrafını hayvanseverler karşıladı.
Artova\'da İlçesinde bilinmeyen bir kişi tarafından sağ arka ayağından silahla vurulan Sibirya kurdu cinsi köpek, duyarlı kişilerce tedavisi için kent merkezinde bulunan bir veterinere getirildi. Sağ ayağı kesilen \'Jan\' adlı köpek yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu. Köpeğin bin lirayı bulan tedavi masrafını ev kadını 40 yaşındaki Filiz Kaymak ve hayvansever arkadaşları karşıladı.
BİR AYAĞINI KAYBETTİ
Köpeği sahiplenecek bir aile aradıklarını söyleyen Filiz Kaymak, \"Yaklaşık 6 ay önce Artova ilçesinde arka ayağından vurulmuş şekilde bulundu. Bulan kişi Tokat’ta veterinere getirmiş. Veteriner bize ulaştı. Bizler de hayvanseverler olarak gönüllülerden para toplayarak Jan’ı ameliyat ettirdik. Maalesef arka sağ ayağı kurtarma şansı olamadığı için kesilmek zorunda kaldı. Şu anda dikişler alındı. Toparlanıyor, kilo almaya başladı. Ona güzel bir aile bulursak sahiplendireceğiz\" dedi.

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