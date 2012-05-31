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'Ayağı taşa takılan cemaatten biliyor'

Asena'dan, İhsan Kalkavan'a: Hocaefendi benden ne istiyor?

31 Mayıs 2012 21:17

Söz Sende programına katılan işadamı ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi İhsan Kalkavan, Asena ve Acun Ilıcalı arasında geçen Gülen cemaati tartışmasını anlattı.

 
İşte Kalkavan'ın o anısı:

'Bir gün Asena aradı'

 
 
Bir gün Asena ağlaya, ağlaya beni aradı. "Hocaefendi benden ne istiyor?" Yok Böyle Dans'ta Acun onu jüri üyesi seçmemiş Azra Akın'ı bulmuş onu çıkartmış. Acun'a neden diye sormuş, O da "yüksek yerden" demiş. Yüksek yer denince "Erol Bey mi" demiş, o da Erol Bey'i rahatsız etmesin diye "Daha da yüksek yer" demiş. Bunun üzerine Asena da "Amerika mı?" demiş. Acun da başından savmak için "Evet Amerika" demiş. Ama Hocaefendi'yi kastederek dememiş. İnanılır gibi değil. Ayağı taşa takılan bu işi cemaat yaptı sanıyor. 

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