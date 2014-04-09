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Yaşam

Ayağı kırılan polis evinde açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Hiç evlenmediği öğrenilen polis Rasim S., ayağı kangren olmak üzereyken bulundu. Rasim S.'nni telefonunun şarjının bittiği ve kimseyi arayamadığı belirtildi

09 Nisan 2014 17:02

Aydın’da düşerek ayağını kıran ve biten 45 günlük raporunun üzerinden 3 gün geçmesine rağmen görevine başlamayan polis memuru 54 yaşındaki Rasim S., evinde açlıktan ölmek üzereyken bulundu. Yalnız yaşayan ve telefonunun şarjı bittiği için kimseyi arayamayan Rasim S.’nin ameliyat olduğu ayağının kangren olmak üzereyken müdahale edildiği, şu an sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ortaklar Polis Merkezi’nde görevli polis memuru 54 yaşındaki Rasim S., bir süre önce düşerek sol ayağını kırdı. Aydın Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan polis memuru Rasim S.’ye 45 gün rapor verildi. Bekar olan ve yalnız yaşayan Rasim S., arkadaşlarının yardımıyla Batı Gazi Bulvarı 26/9 numaradaki evinde istirahate çekildi.

İstirahat sonrası biten raporunun üzerinden geçen üç güne rağmen görevine dönmeyen Rasim S.’nin meslektaşları, kendisine telefonla da ulaşamayınca geçen 29 Mart Cumartesi günü evine gitti.

 

Telefonun şarjı bitmiş

 

Kapısı kırılarak girilen evde battaniye sarılı halde bulunan Rasim S.’yi kontrol eden meslektaşları yaşadığını fark etti. Çağrılan acil yardım ekipleri Rasim S.’yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Açlıktan ölmek üzere olduğu belirlenen Rasim S.’nin ameliyatın ardından gerekli pansumanı yaptıramadığı için sol ayağındaki etlerin çürümeye başladığı ortaya çıktı. Kangren olmak üzereyken müdahale edilen Rasim S.’nin ayağı kesilmekten kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından kente gelen yakınları Rasim S.’yi, memleketi Samsun’a götürdü.

Hiç evlenmediği öğrenilen Rasim S.’nin telefonunun şarjının bittiği ve kimseyi arayamadığı belirtildi. Samsun’da tedavisi sürecek olan Rasim S.’nin emeklilik dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

 

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